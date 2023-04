Novak Djokovic après sa défaite surprise à Monte-Carlo: «C’est vraiment horrible»

Battu ce jeudi dès les 8es de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo dont il était le grand favori, le N.1 mondial Novak Djokovic a nettement accusé le coup: «c’est vraiment horrible», a-t-il confié.

Il a en revanche refusé de donner des explications sur le manchon qu’il portait au bras droit, possible résultat d’une blessure qu’il s’est faite dimanche à l’entraînement. «Je n’ai rien à dire. C’est OK. Je vais bien. Je le félicite (Musetti, NDLR). Il faut passer à autre chose», a dit le Serbe.

"Ce que je ressens après avoir joué comme ça, c’est vraiment horrible... Mais félicitations à lui, il a su rester solide dans les moments importants. C’est tout ce que je peux dire. Bonne chance à lui. Je sais que je ne joue pas si bien et que lui, il joue très bien. Donc je savais que ce serait un match compliqué», a ajouté Djokovic, qui ne s’est imposé que deux fois sur la terre battue monégasque en 2013 et 2015. Depuis, n’y a plus dépassé les quarts.