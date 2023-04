Mary Quant, mère de la mini-jupe, a bouclé sa malle

La styliste britannique qui popularisa cet emblème libérateur des sixties (ainsi que le mascara waterproof et l’imperméable en plastique) est décédée à l’âge de 93 ans.

Voilà, trop tard. Inutile de continuer à discuter. On ne saura jamais qui, de la Britannique Mary Quant ou du Français André Courrèges, a inventé la minijupe. Les deux sont morts désormais et seul leur survit ce tout petit bout de tissu carré, 60 ans après son apparition.

« Je ne crois pas que Mary Quant en soit à l’origine et je crois qu’elle ne l’a jamais insinué, elle s’en moque complètement, expliquait au Figaro Jenny Lister, l’une des deux curatrices de la rétrospective consacrée à la styliste au Victoria & Albert Museum de Londres en 2019. Mais nous nous sommes sérieusement penchés sur la question, et quand vous regardez les photographies prises d’elle à la fin des années 1950, elle porte déjà une jupe bien au-dessus du genou. Elle adorait ça. Mary a forgé son style en s’inspirant des danseurs et des écolières. Dans tous les cas, c’est elle qui l’a popularisée, ça ne fait aucun doute. »