Du Rwanda au Congo, le deuil est sans frontières

Peut-être la Belgique se réveillera-t-elle un jour pour sortir les cartes de l’époque et empêcher le dépeçage du Congo par ses voisins ?

Le temps des commémorations du 29e anniversaire du génocide qui emporta un million de Tutsis et Hutus modérés, le chagrin des Rwandais sera autorisé à s’exprimer. Chacun se souviendra des disparus, répétera l’incantation du « plus jamais cela… ».

Mais comment ne pas relever qu’aujourd’hui, de l’autre côté de la frontière, on pleure aussi : la dernière guerre a fait au Kivu congolais un million de déplacés, les premières images remontées du terrain montrent des fosses communes à peine refermées. Les récits des tueries de Kishishe et d’ailleurs glacent le sang.

Comment ne pas relever que ceux-là mêmes qui, par les armes, mirent fin au génocide des Tutsis et réussirent à reconstruire le Rwanda avec courage et ténacité, ont, de 1996 jusqu’à aujourd’hui, exporté la violence vers le Kivu en y menant des guerres à répétition et en soutenant des groupes rebelles ?