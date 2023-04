Jan Vertonghen après le succès d’Anderlecht face à l’AZ: «2-0, c’est un très bon résultat»

Très calme sur le terrain, Jan Vertonghen l’était tout autant au moment de donner ses impressions sur le quart de finale aller de Conference League contre l’AZ. Le capitaine du Sporting a assez d’expérience pour savoir qu’il ne faut pas s’enflammer après la première manche. Et ce, même si le résultat est très bon pour les Bruxellois avant de se rendre aux Pays-Bas dans une semaine. « 3 ou 4-0 cela aurait été encore mieux mais 2-0, c’est un très bon résultat et cela nous donne de bonnes perspectives », indique le Diable rouge avant d’analyser davantage la rencontre. « On a parfois été mis sous pression par leur pressing et leurs attaquants. Mais on a réussi à marquer les deux buts à de bons moments. Surtout celui d’Ashimeru. Son but est incroyable et l’AZ a pris un coup au moral à ce moment-là. »

Ce qui devient également incroyable, c’est la solidité défensive des Mauves qui en sont à six matchs de rang sans avoir pris de but. « Parfois, on a un peu de chance », concède Vertonghen. « Mais cela montre que nous sommes solides et que nous avons un très bon gardien. »