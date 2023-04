Bpost: une enquête interne révèle des ententes illégales et des faux en écriture

Les conclusions d’un audit interne de bpost établissent que Dirk Tirez, l’ancien CEO, et deux de ses directeurs ont violé les règles de conduite internes dans le marché de la distribution des journaux, rapportent L’Echo et De Tijd vendredi.

Les conclusions de cet audit et d’une enquête ont été présentées cette semaine à Petra De Sutter (Groen), la ministre de tutelle de bpost.

Il apparaît que les trois hauts dirigeants - licenciés l’année passée - ont participé à des réunions entre le distributeur de journaux PPP et les éditeurs de journaux DPG Media et Mediahuis, alors que les candidats n’avaient pas encore remis leur offre pour la concession. Durant un certain temps, PPP et bpost étaient concurrents pour l’obtention de ce marché.

C’est dans ces conditions qu’est né un accord tripartite, une sorte de deal (illégal) via lequel les éditeurs de journaux acceptaient de transférer un certain volume de journaux à distribuer à PPP pour la région de Gand en échange du retrait de la candidature de PPP de la nouvelle concession, laissant de facto la voie libre à bpost.

Des faits pénaux pourraient également être reprochés à certains dirigeants de bpost, ont appris les quotidiens à la lecture de l’audit interne.

Les pièces et les conclusions de cet audit interne ont été communiquées à l’Autorité belge de la concurrence (ABC) qui mène également son enquête. Prévenu, le parquet de Bruxelles suit le dossier de près.