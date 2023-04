Dante Vanzeir suspendu pour six matchs après des propos racistes

Dante Vanzeir, l’ancien attaquant de l’Union Saint-Gilloise, passé cet hiver aux New York Red Bulls, a été suspendu pour six matchs de Major League Soccer jeudi après avoir tenu des propos racistes lors du match contre les San Jose Earthquakes samedi passé. La sanction est aussi assortie entre autres d’une amende dont le montant n’a pas été divulgué.

La Major League Soccer a annoncé jeudi soir ces sanctions, accompagnées en outre d’une interdiction de participer à l’US Open Cup, aux matches de MLS NEXT Pro et autre matches d’exhibition jusqu’à ce que la suspension prenne fin, le 20 mai.

La ligue impose en outre à Dante Vanzeir de participer à des séances de formation et d’éducation supplémentaires ainsi qu’à un programme de pratiques «réparatrices».

«La MLS travaille avec les deux clubs et la MLS Players Association pour fournir aux joueurs et au personnel concernés un soutien et des ressources, et s’engage à continuer à revoir et à améliorer son protocole de jeu», ajoute la MLS dans la communication publiée sur son site internet.