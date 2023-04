France: des masses découvertes sur les plages du littoral (photo)

C’est en se baladant sur la plage d’Équihen, qu’une touriste a fait cette drôle de découverte, rapporte la Voix du Nord. Sur le sable, gisait une masse d’un ton rose orangé composée d’une multitude de grappes reliées entre elles. « Qu’est ce donc ? », s’est interrogée l’internaute sur la page Facebook Notre belle Côte d’Opale et région des Hauts-de-France. Le lendemain, un autre internaute a partagé la même découverte, du côté cette fois de Berck.

Il ne s’agit pas de la perruque de la petite sirène mais en réalité d’œufs, nous apprend Laurent Seuront, directeur de recherches au CNRS. « C’est une masse d’œufs de calamars et plus spécifiquement une portée d’encornets », explique le scientifique. Chaque grappe compte 100 à 200 œufs dans lesquels se trouvent les bébés calamars. À leur naissance, ils mesurent environ 5 millimètres pour atteindre une taille adulte pouvant aller jusqu’à 50 centimètres. Il s’agirait probablement d’œufs de loligo vulgaris, l’espèce qui s’est largement répandue dans les eaux de la Manche-mer du Nord. En 2022, l’encornet est devenu la deuxième espèce la plus débarquée sur les quais boulonnais.

Des œufs ramenés par la houle