France: un adolescent souffrant de troubles autistiques agressé à l’école, «j’ai vu du sang»

A 12 ans, Samy souffre d’une hémorragie de la pupille et d’un hématome interne grave. Selon nos confrères de BFMTV, l’adolescent qui souffre de troubles autistiques, a grièvement été blessé à l’œil par un camarade de classe. « Sur les photos d’avant, je suis heureux », se confie Samy.

Le 20 mars dernier, le jeune garçon jouait au baby-foot avec un ami dans son collège à Perpignan. Alors qu’il entamait une partie, un autre élève lui a lancé des projectiles.Samy lui demande d’arrêter lorsque son agresseur se saisit d’une raquette et d’une balle en bois qu’il envoie directement dans son œil. « Je l’avais vu en train de lever la main pour me tirer dans l’œil. Je l’ai reçu dans l’œil et j’ai vu du sang. Je suis allé à l’infirmerie et ils ont appelé ma mère », se souvient Samy au micro de BFMTV.

Il est emmené directement aux urgences mais il ne sait pas s’il retrouvera l’usage de son œil. Samy souffre d’une hémorragie de la pupille et d’un hématome interne grave.