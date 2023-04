Un accident mortel dans le métro bruxellois

Les lignes 2 et 6 du métro bruxellois ont été longuement à l’arrêt ce vendredi matin entre les stations Elisabeth et Arts-Loi en raison d’une collision avec une personne présente sur la voie, a averti la Stib sur les réseaux sociaux. L’accident a eu lieu aux alentours de 5h15, quand le premier métro de la journée s’est engagé dans le tunnel entre les stations Ribaucourt et Yser. Les passagers ont ensuite été évacués. Vers 11h20, la Stib a annoncé que la circulation des métros avait repris.

La police et le parquet de Bruxelles ont été alertés et une enquête sur les circonstances de l’accident a été ouverte. L’hypothèse d’un suicide est pour l’heure écartée. Il s’agirait d’une personne ayant passé la nuit dans le tunnel.