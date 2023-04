Europa League: Victor Boniface nommé pour les titres du Joueur et du But de la semaine

Boniface, 22 ans, avait donné l’avantage à l’Union jeudi d’une frappe enroulée à l’entrée du grand rectangle en début de seconde période (51e). Les Unionistes ont ensuite été rejoints en fin de match sur un but de Florian Wirtz (82e), également nommé pour le trophée du But de la semaine. L’Autrichien Marcel Sabitzer (Manchester United) et le Néerlandais Mats Wieffer (Feyenoord) sont les autres nommés.

Pour le titre de Joueur de la semaine, l’attaquant nigérian devra faire avec la concurrence de Sabitzer, le Turc Orkun Kökçü (Feyenoord) et l’Italien Federico Gatti (Juventus).