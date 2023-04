Les peluches sont de moins en moins cantonnées aux enfants

Les marques utilisent des nounours géants comme outils promotionnels. Et les adultes assument de plus en plus de ne pas avoir coupé tout à fait les ponts avec leurs « doudous » d’autrefois.

Les peluches ne font pas souvent l’actualité. Mais quand elles le font, c’est souvent en nombre. Il est alors fréquemment question de grandes collectes qui permettent d’envoyer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de peluches à des enfants en difficultés. Des événements souvent organisés un peu avant la Saint-Nicolas ou la Noël, qui semblent aujourd’hui d’autant plus « naturels » qu’ils confirment le rôle traditionnel attribué aux peluches : celui de compagnons des enfants.

Mais les nounours ne sont pas que cela. Et ces dernières années, à différents égards et dans différents domaines, cela a semblé de plus en plus évident.

Les peluches ont souvent servi d’outils de promotion commerciale ces derniers temps. Cet « usage » n’est pas neuf, certes. Mais la taille des nounours choisis par tel centre commercial ou par telle marque a eu tendance à enfler. De sorte que les dociles mammifères n’ont plus pu passer inaperçus.