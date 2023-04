Immobilier: voici les prix des appartements, province par province (carte interactive)

Le nombre de transactions immobilières est en net recul au premier trimestre, relativement au trimestre correspondant de 2022, selon le dernier Baromètre des notaires, dévoilé ce vendredi matin. Cette baisse de l’activité immobilière, de 7,1 % au niveau de l’ensemble du pays, est particulièrement marquée en Flandre (-9,2 %), et plus modérée à Bruxelles (-5 %) et en Wallonie (-3,5 %) – mais la « mauvaise performance » flamande reflète, en bonne partie, un effet de vases communicants, dans la mesure où, l’an, dernier, la hausse avait été nettement plus forte au nord qu’au sud du pays.