Domenico Tedesco explique le choix d’avoir promu Kevin De Bruyne et pas Romelu Lukaku comme capitaine: «Il est toujours au top, toujours bon, Lukaku n’était pas déçu» (vidéo)

Arrivé en poste il y a quelques semaines maintenant, Domenico Tedesco a commencé son mandat par un très bon bilan avec les victoires face à la Suède et l’Allemagne. « Tout le monde a fait du bon boulot », a expliqué l’Allemand au micro de RTL Sports. « Les jeunes joueurs, mais pas seulement. Aussi ceux dont on attendait qu’ils performent et ils l’ont très bien fait. C’était impressionnant, mais l’important c’est d’essayer de s’améliorer dans tous les secteurs. C’est pour ça que je suis là ».

Le coach national est également revenu sur la nomination de De Bruyne comme capitaine : « J’ai parlé avec Jan Vertonghen, avec Thibaut Courtois, avec Romelu Lukaku, ce sont tous des leaders, mais un seul peut porter le brassard. De Bruyne est tout le temps au top, il est tout le temps bon. Il peut tout faire. Un super joueur qui peut jouer à plusieurs positions. Bien sûr, il était très fier. Il a directement parlé à Vertonghen parce qu’il l’aime beaucoup ».