Emploi des femmes: une déclaration du ministre Bernard Clerfayt crée la polémique

Le PS et Ecolo ont dénoncé vendredi des propos du ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt, au sujet de l’emploi des femmes. Il a attribué les mauvais chiffres dans la capitale à un « modèle méditerranéen » qui serait prégnant dans des communautés d’origine étrangère.

« Beaucoup de femmes sont encore dans un modèle méditerranéen, que ce soit des Italiens, Marocains ou Turcs d’origine. C’est un modèle familial où monsieur travaille et madame reste à la maison pour s’occuper des enfants », a déclaré le ministre Défi sur le plateau de LN24.

« C’est inacceptable et infamant. Je suis révoltée. Je pense à toutes ces femmes qui cherchent du travail et qui sont discriminées, ces mamans solos qui se battent au quotidien et qui sont renvoyées par le ministre à leurs origines. M. Clerfayt est en charge de l’emploi et c’est à lui d’actionner toutes les mesures possibles pour faire en sorte qu’il n’y ait plus de freins à l’emploi pour ces femmes plutôt que de leur opposer un déterminisme culturel », a déclaré la députée Fadila Laanan (PS).

Dans un communiqué, la fédération bruxelloise du PS rappelle que, dans la capitale, plus d’une famille sur trois est monoparentale, et que ce sont des femmes à 86 %, que le salaire des métiers infraqualifiés est « indécent » et ne permet pas de couvrir tous les frais liés à la garde des enfants, ou que le taux de couverture des crèches en Région bruxelloise n’est que de 30 %.

Au sein du gouvernement bruxellois, la secrétaire d’Etat Barbara Trachte (Ecolo), a dénoncé les propos de son collègue. « Cher Bernard Clerfayt, il y a ici encore objectivement et structurellement davantage d’obstacles à l’emploi des femmes, singulièrement d’origine étrangère. C’est ce à quoi il faut s’atteler, plutôt que relayer des stéréotypes », a-t-elle dit sur Twitter.