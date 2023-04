Le tabouret d’Alvar Aalto a 90 ans et fait la fortune d’Ikea

Bois de bouleau, assise circulaire, trois pieds en bois plié et neuf vis, c’est la recette du Stool 60. Imaginée en 1933 par le célèbre architecte et designer finlandais Alvar Aalto, l’idée était simple : imaginer un siège empilable et polyvalent. Le tabouret de 44 sur 38 centimètres a donc plusieurs fonctions comme servir de table d’appoint, table de nuit ou encore de bout de canapé. Aussi simple soit-il, le modèle s’est vendu à des millions d’exemplaires et est devenu une réelle référence dans le milieu du design. Aalto lui-même s’attachait à dire qu’il faut créer « des choses simples, bonnes, sans fioritures mais en harmonie avec l’être humain ».