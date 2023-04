La sonde européenne Juice décolle pour Jupiter à bord d’une Ariane 5 (photos et vidéo)

Jeudi, les équipes du Centre spatial guyanais avaient interrompu les opérations à cause d’un risque de foudre. Quelques minutes avant le décompte final, « une grosse masse nuageuse s’est approchée et on a mis un “rouge météo”, car on ne pouvait absolument pas procéder au lancement du fait de ce risque de foudroiement », explique à l’AFP Stéphane Israël, le président d’Arianespace.