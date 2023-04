Marc Quaghebeur: «Une histoire comparée des lettres francophones et flamandes de Belgique est à faire»

Marc Quaghebeur en a toujours été convaincu : la littérature belge francophone doit être étudiée en tant que telle, en rapport avec sa propre histoire, sa propre singularité, ses propres mythes, et autrement qu’avec les yeux qu’on a pour la littérature française de France. C’est ce qu’il fait dans son immense travail qu’il a appelé Histoire, forme et sens en littérature – La Belgique francophone.

L’écrivain, l’enseignant, l’ancien directeur des Archives et musée de la littérature à Bruxelles, le poète, le chercheur auteur de Balises pour l’histoire des lettres belges en 1998 et d’Anthologie de la littérature française de Belgique : entre réel et surréel en 2006 en est à son troisième tome. Après L’engendrement (1815-1914), puis L’Ebranlement (1914-1944), voici L’Evitement (1945-1970).