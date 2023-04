Hockey: trois représentants belges en EHL dès la saison prochaine

Le vainqueur de la compétition linéaire sera, le premier, à valider son accès pour le tournoi européen. Et les 2 autres tickets seront attribués aux 2 finalistes (le champion sera tête de série et exempté du premier tour). Si l’un des 2 a terminé le championnat régulier en tête, c’est le vainqueur du duel pour la 3e place qui repartira avec le précieux sésame.

La confirmation n’a donc pas tardé à tomber. Notre pays récupère bien un troisième ticket EHL, dès la saison prochaine, grâce aux résultats engrangés lors du Final 8, à Amstelveen, le week-end dernier. Les points récoltés par le Racing, médaillé de bronze pour la première fois de son histoire, et la Gantoise, cinquième, permettent à la Belgique de remonter à la troisième place du classement de la compétition, derrière les Pays-Bas et l’Allemagne. Elle devance, à présent, l’Espagne, qui n’aura plus que 2 équipes qualifiées pour la prochaine édition.

Chez les Dames, pas de changement, en revanche. La Belgique perd une place au classement et occupe la quatrième position derrière les Pays-Bas, l’Espagne et l’Allemagne qui monte d’un cran aux dépends de notre pays. La cinquième place de La Gantoise à l’EHL et la victoire du Dragons lors du Champion’s Trophy, à Wettingen (Suisse) ne rapportent donc pas suffisamment de points pour espérer avoir un second représentant pour la prochaine édition.