Hockey: le maintien n’est plus une utopie pour le Daring

Les Bruxellois ont fait le plein de confiance au cours de ces dernières semaines même si le groupe, plus soudés que jamais par les circonstances, est bien conscients que le plus difficile reste à faire pour assurer sa place en Division d’honneur.

La trêve hivernale a laissé des traces du côté de Molenbeek. Il a, en effet, fallu réduire la voilure et revoir les dépenses à la baisse. La crise sanitaire, l’explosion des coûts énergétique et un désengagement financier de certains sponsors ont causé de sérieux dégâts avec comme conséquence principale, une diminution drastique de la masse salariale. Avec comme conséquence principale, le départ de 3 joueurs qui ont décidé de ne pas poursuivre l’aventure (dont Santiago Montelli et Johan Kruger) et l’arrêt de la collaboration avec le coach Maxime Bergez. Et c’est donc Gilles Vanderschelde, adjoint depuis 6 saisons, et enfant du club où il a débuté à l’âge de 4 ans, qui a repris les rennes de l’équipe par amour du blason. « Je n’ai pas dû réfléchir longtemps parce que j’ai grandi ici. Mon grand-père Willy est l’un des fondateurs du Daring. J’ai directement dit au président qu’il pouvait compter sur moi.