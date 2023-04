Drag Couenne: «Ni king, ni queen, ni clown, juste Couenne»

Vous voudriez une interview in ou out of drag ? » Cette question, qui nous est posée par l’agent de Drag Couenne en prélude à notre rencontre avec la gagnante de l’émission Drag Race Belgique, nous trouble d’emblée. Il nous faudra donc choisir : soit, on opte pour un face-à-face avec l’extravagant.e Couenne, créature à la fois douce et féroce, maniant l’art (lard ?) de transformations conceptuelles, décalées, osées, aux tenues tantôt cloutées, tantôt architecturales. Soit on donne rendez-vous à Adrien De Biasi, artiste multiforme, créateur.rice de Drag Couenne, mais aussi de personnages théâtraux mémorables. On l’a notamment admiré.e dans Violence and Son au Poche cette saison où iel jouait un adolescent tiraillé entre son caractère sensible et la virilité belliqueuse de son père, un jeune garçon piégé par les mécanismes de domination structurés par une société patriarcale.