2.500 euros de frais par mois pour les députés fédéraux: voici notre enquête

Les députés fédéraux ont droit à un forfait de frais qui s’élève à 2500 euros par mois. Un montant qu’ils peuvent dépenser en plus de leur salaire, sans devoir justifier leurs dépenses et qui n’est pas imposé. Ce principe est-il légitime ? Le montant est-il exorbitant ? Comment font nos pays voisins ? Martine Dubuisson, journaliste au service politique, a comparé la situation chez nous avec celle en France, en Allemagne et aux Pays-Bas et au Luxembourg. Elle nous explique.

Les Nuits Botanique démarrent bientôt : l’ouverture est prévue dimanche, le 23 avril. La programmation est éclectique, avec 18 nuits en compagnie de musiciens belges et internationaux. Si vous avez envie d’y aller mais que vous ne savez pas encore quels concerts choisir, notre spécialiste musique Thierry Coljon a pointé pour vous trois artistes à ne pas rater.

