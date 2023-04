Pourquoi la saison de Loïs Openda avec Lens est déjà historique

Loïs Openda transpire la forme, la confiance, la bonne humeur aussi. Vendredi dernier, après la victoire contre Strasbourg, l’attaquant belge était une nouvelle fois au centre des festivités lensoises. Une communion avec le bouillant public local devenue bimensuelle cette saison, au rythme du chant « On les a chicotés » (NDLR : ce qui signifie « on les a battus »). Le Liégeois avait même pris le pli d’enfiler le casque du cameraman pour célébrer ce moment fort. Preuve, s’il en est, de son bien-être dans le Nord. Mais également qu’il n’a peur de rien. Ça tombe bien dans la mesure où, même si sa première saison en Sang et Or est déjà une belle réussite, elle pourrait encore tutoyer des sommets plus hauts, que l’on pensait inaccessibles.