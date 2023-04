«Il y a des gens stupides partout»: Domenico Tedesco soutient Romelu Lukaku face au racisme (vidéo)

Romelu Lukaku a été à nouveau visé par des insultes racistes récemment. C’était lors du choc Juventus – Inter Milan en demi-finale aller de la Coupe d’Italie il y a un peu plus d’une semaine. Après avoir marqué sur penalty, le Diable rouge a célébré comme il en a l’habitude avec un doigt sur la bouche face aux supporters adverses. Ce qui lui a valu un deuxième carton jaune, synonyme de rouge et d’exclusion. Une décision fortement critiquée, et que le sélectionneur des Diabels rouges Domenico Tedesco ne comprend pas non plus.

« J’ai vu le match, honnêtement je ne sais pas exactement ce qu’il s’est passé pour justifier ce carton rouge », a confié Tedesco à Emiliano Bonfigli, pour RTL sports. « La seule chose que je peux vous dire, c’est que le racisme n’a sa place nulle part, et encore moins dans le football. »