Newcastle en Europe, le PSG champion dès ce week-end? Le tour des rencontres du top 5 à l’étranger

En face, Unai Emery continue sa progression avec Aston Villa. Suite à ses succès contre Chelsea et Nottingham Forest, Aston Villa occupe désormais la sixième place du classement, synonyme de qualification directe pour l’Europa League. Pour garder cette place européenne, les Villans devront encore croiser le fer avec des adversaires directes pour les places européennes, comme Tottenham et Liverpool. Le sprint final est donc lancé pour les coéquipiers d’Ollie Watkins, et il commence ce samedi dès 13h30 à Villa Park.

Grâce à sa victoire à Nice le week-end dernier, le Paris Saint-Germain a rappelé qu’il avait encore les ressources nécessaires pour s’assurer le titre de champion de France. Malgré un Kylian Mbappé en dessous de ses standards ces dernières semaines, le club de la capitale a pu compter sur un brillant Gianluigi Donnarumma pour aller s’imposer sur la pelouse des Aiglons. Après cette rencontre cruciale contre Lens ce samedi soir, les coéquipiers de Nuno Mendes auront un calendrier plus clément, avec des adversaires de la deuxième partie de tableau à affronter.

Lens tentera de réaliser un exploit au Parc des Princes - Photonews

De son côté, Lens continue de croire à sa qualification en Ligue des champions… et pourquoi pas à un titre de champion de France. Avec seulement 6 points de retard sur les Parisiens, les hommes de Franck Haise peuvent se rapprocher sérieusement de la première place en cas de victoire ce samedi. Cependant, le calendrier de fin de saison (réception de Monaco et de Marseille) ne jouera pas en faveur du RC Lens. Avec 4 victoires sur les 4 derniers matchs, les coéquipiers de Facundo Medina espèrent continuer leur belle série au Parc des Princes.

Le match de tous les dangers en Bundesliga

Dès ce vendredi soir, Schalke 04 et le Herta Berlin seront encore plus fixés sur leur fin de saison. Actuellement lanterne rouge de la Bundesliga, Schalke 04 n’a plus gagné en championnat depuis le 4 mars dernier. Et le calendrier ne sera pas en faveur des hommes de Thomas Reis, vu qu’ils devront encore rencontrer des formations comme le Bayern Munich, Francfort ou Leipzig…

Devant Schalke 04, le Herta Berlin ne compte qu’un seul point d’avance dans cette course pour le maintien. La dernière victoire des hommes de Sandro Schwarz remonte au 25 février dernier contre Augsbourg. Cette rencontre est donc celle à ne pas perdre pour ces deux formations qui veulent continuer leur aventure en Bundesliga l’an prochain.

Séville peut enterrer Valence

Avec 5 points d’avance sur son futur adversaire, Séville pourrait s’offrir un véritable bol d’air frais dans le bas du tableau en Liga. Après leur match nul surprenant à Old Trafford en Europa League, les Andalous doivent aussi penser à assurer leur maintien en championnat. Cependant, la dynamique est un peu plus positive depuis l’arrivée de José Luis Mendilibar. Une victoire dimanche soir au Mestalla donnerait encore plus de garanties aux joueurs du FC Séville dans cette fin de saison.

le FC Séville en Europa League contre Manchester United - Photonews

Mais Séville n’est pas le seul ténor espagnol à devoir lutter pour sa survie cette saison. En effet, Valence connaît un exercice 2022-2023 très mitigé, et se trouve actuellement à la 18e place du classement. La dernière défaite contre Almería a suscité de nombreux doutes chez les observateurs, qui se demandent de plus en plus si le club Ché pourra assurer sa survie dans l’élite du football espagnol…

L’Europa pour la Fiorentina, mais pas via le championnat…

Récent vainqueur de Lech Poznan (1-4) lors du 1/4 de finale aller en Conférence League, les hommes de Vincenzo Italiano restent aussi sur une série impressionnante en Serie A. Invaincus en championnat depuis le 12 février dernier, les coéquipiers de Giacomo Bonaventura peuvent aussi aller décrocher une place en finale de la coupe d’Italie. En cas de victoire lundi soir, la Fiorentina pourrait revenir à 4 points de l’Atalanta.