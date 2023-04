La santé mentale des personnes issues de l’immigration mal prise en charge

Les deux patients ont sensiblement le même âge, parlent la même langue et présentent les mêmes symptômes et plaintes. Sauf que dans une vidéo – la scène est interprétée par des acteurs – le patient est d’origine belge et dans l’autre, il est d’origine marocaine. Près de 800 médecins généralistes volontaires de tout le pays ont participé à cette étude expérimentale de l’UCLouvain et l’UGent, financée par Belspo, la politique scientifique fédérale, dans laquelle ils ont été appelés à visionner une des deux vidéos : soit avec le patient belge soit avec le patient marocain. Et les résultats interpellent : quelle que soit la région du pays où le médecin généraliste exerçait, les symptômes présentés par le patient d’origine étrangère étaient jugés comme moins sévères que ceux de l’autre patient.