Bernard Clerfayt assume ses propos polémiques sur le «modèle méditerranéen»: «Dénoncer un fait n’est pas stigmatiser»

La différence statistique s’explique en partie par le taux de participation plus faible des femmes au marché du travail. Selon les chiffres de Statbel, l’écart entre les hommes et les femmes est de 11,9 %. C’est plus qu’en Flandre et en Wallonie, a déclaré M. Clerfayt. Les chiffres de Statbel montrent également que le taux de chômage des femmes participant au marché du travail est inférieur à celui des hommes.

À lire aussi Chez les 25-49 ans, le taux d’emploi est le même chez les femmes et les hommes… à condition de ne pas avoir d’enfants (infographies)

Pour la ministre Défi, cela montre qu’en plus des problèmes structurels – manque de place dans les crèches, emplois mal rémunérés… – et à la discrimination systémique, le taux d’activité des femmes est plus faible. « Ce n’est pas en obscurcissant la réalité pour de petits gains électoraux que l’on résoudra les vrais problèmes du marché du travail bruxellois », a déclaré M. Clerfayt, qui préconise de soutenir des formations adaptées au marché du travail et d’augmenter le salaire net surtout pour les bas salaires, des sujets qui ne sont pas de sa compétence. Il conclut en rappelant qu’au cours des cinq dernières années, c’est en Région bruxelloise que le chômage a le plus baissé et que le taux d’emploi a le plus augmenté.