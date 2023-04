Pep Guardiola revient une nouvelle fois sur le remplacement de Kevin De Bruyne en Ligue des champions

« Ce n’est pas la première fois que quelque chose de tel se produit dans le monde du football, et ce ne sera pas la dernière fois », a déclaré Guardiola, qui s’était déjà justifié précédemment en évoquant un « choix tactique ». « Je comprends parfaitement qu’il soit frustré, mais en même temps, il y a beaucoup de joueurs qui n’ont même pas joué : Riyad Mahrez, Kalvin Phillips, Aymeric Laporte et Sergio Gomez. Tout le monde veut jouer et faire de son mieux. Mais je comprends que Kevin veuille être sur le terrain et aider l’équipe. »

Le tacticien espagnol a une nouvelle fois insisté sur l’importance du Diable rouge dans son effectif. « Regardez les sept dernières années : pouvez-vous les imaginer sans Kevin De Bruyne ? C’est impossible. Il suffit de regarder les matches contre Liverpool, Burnley, Southampton. Cependant, chaque match est différent et à ce moment-là, j’ai senti qu’un changement avec Julian était nécessaire. Je suis là pour ça. »