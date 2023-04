Cash dans les transports en commun: seul le TEC fait de la résistance

La SNCB a annoncé le bannissement du « liquide » de ses trains. La Stib et De Lijn l’ont déjà fait. En Wallonie, le TEC offre toujours cette possibilité au voyageur.

A partir du 1er mai prochain, il ne sera plus possible d’acheter un titre de transport à bord des trains de la SNCB en payant en espèces. Cette décision annoncée lundi dernier, la société des chemins de fer la justifie d’abord par une règle simple : « Avant de monter à bord d’un train, chaque voyageur doit disposer d’un titre de transport valable », rappelle Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. « Quand ce n’est pas le cas, le voyageur a la possibilité d’acheter un ticket à bord du train, avec supplément (de neuf euros, NDLR). » Notons que ce supplément peut être remboursé si le voyageur n’a pas pu acheter son ticket dans la gare ou le point d’arrêt, en raison d’une panne des automates par exemple. La suppression du cash à bord s’explique également par une volonté d’assurer une meilleure sécurité pour les accompagnateurs, qui ne transporteront plus d’argent.