Marc Grosjean, ancien coach de l’USG et de Seraing: «L’Union titrée, ce serait un rêve»

Marc Grosjean, aujourd’hui coach de Deinze, préface le duel des extrêmes, entre l’Union, plus que jamais en lice pour le titre, et Seraing, d’ores et déjà relégué. Deux clubs avec lesquels il entretient une relation particulière.

Passé par l’Union entre 2015 et 2018, juste avant l’arrivée des investisseurs anglais, l’entraîneur liégeois avait posé ses valises à Seraing entre 2020 et 2022, un club où il a également joué entre 1978 et 1989. Séduit par l’évolution du matricule 10 ces dernières années, il craint en revanche pour le futur des Métallos.

Marc Grosjean, vous seriez-vous imaginé, il y a cinq ans de cela, que l’Union atteigne aujourd’hui de tels sommets ?

Cela aurait été impossible ! Objectivement, je suis surpris. Car connaître une progression aussi linéaire et continue, c’est très compliqué dans le monde du football. C’est assez exceptionnel d’observer une telle trajectoire. Le mérite en revient aux personnes qui ont pris les choses en main et tout le travail qu’elles ont abattu avec beaucoup de calme et de pudeur. Elles ont effectué des choix judicieux, aussi bien au niveau des joueurs que des entraîneurs. Et puis, l’Union a un esprit collectif qui, pour moi, est le meilleur de Belgique. D’ailleurs, j’ai déjà souvent pris la mentalité des Saint-Gillois en exemple lorsque je parlais à mes propres joueurs.