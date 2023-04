Retraites en France: le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la réforme

«C’est scandaleux. Ou est la démocratie?», lance Béa, bibliothécaire de 61 ans. «On est pilotés par des gens qui ne voient que les avantages financiers». Non loin, un quadragénaire se dit «trop abattu» pour réagir à chaud.

Plus de 3.000 personnes étaient rassemblées à 18H00 sur le parvis de l’Hôtel de Ville, où un rassemblement avait lieu à l’appel de plusieurs syndicats dont la CGT et FO, selon une source policière.

«Je ne suis pas surpris de la décision des pseudo-sages, qui sont tous du même bord politique. On va continuer bien sûr, on va amplifier les manifestations, avec ou sans l’intersyndicale. Le temps va jouer pour nous. Macron sera obligé de reculer», a réagi John Barlou, 37 ans, sans emploi, peu après la décision du Conseil constitutionnel, tombée avant 18H00.

Quelques minutes avant l’annonce de la décision, des manifestants chantaient «constitutionnelle ou pas, cette loi, on en veut pas», «et on ira jusqu’au retrait» ou «dehors Macron et son 49.3».