Bruxelles: plusieurs rues de Schaerbeek fermées ce dimanche en raison d’une opération policière

Plusieurs rues de Schaerbeek seront fermées ce dimanche 16 avril en raison d’une opération de police, a indiqué vendredi la zone de police Bruxelles-Nord, confirmant une information de plusieurs médias. Selon des sources judiciaires, il s’agirait de la reconstitution d’un meurtre, mais la police n’a pas souhaité faire davantage de commentaires sur la nature de cette action.

«En raison d’une opération de police, l’avenue Félix Marchal (entre la rue Radium et la Chaussée de Louvain) et la Chaussée de Louvain (entre la Place Dailly et le carrefour formé par la Grande Rue au Bois et la rue Victor Hugo) seront fermées dimanche à partir de 08h00. Seuls les habitants pourront se rendre chez eux», a informé la zone de police Bruxelles-Nord.