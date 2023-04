European Sleeper se prépare pour le Bruxelles-Berlin en train de nuit du 26 mai

Le 26 mai à 19h22, la gare du Midi à Bruxelles et un potentiel de 500 passagers participeront au départ du premier train de nuit entre Bruxelles et Berlin. Un premier train pour European Sleeper qui en a conçu tous les détails mais qui n’est pas l’opérateur technique. C’est une histoire un peu belge puisque les deux créateurs d’European Sleeper, les néerlandais Elmer van Buuren et Chris Engelsman se sont rendu compte que deux Beges étaient en train de monter le même projet qu’eux, appelé Moonlight Express. En fusionnant en juillet 2021, ils ont d’abord uni leurs forces puis les deux partenaires belges sont partis vers d’autres aventures. Elmer van Buuren, un des deux fondateurs, explique ce qu’on va découvrir trois fois par semaine dans la gare du Midi mais aussi celle d’Anvers.

1