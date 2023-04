Comparaison des salaires et avantages parlementaires belges avec ceux de nos voisins

Pour objectiver la situation, nous avons comparé les indemnités, frais et autres avantages dont disposent les parlementaires fédéraux belges avec ceux de leurs collègues en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Grand-Duché de Luxembourg.

Belgique 8.472,16 euros brut par mois

+ Pécule de vacances et prime de fin d’année.

Frais : 2.497,06 euros par mois pour « couvrir l’ensemble des charges et frais liés à l’exercice du mandat parlementaire ». Forfait non imposé et à ne pas justifier.

Facilités de circulation : intervention dans les frais de déplacement entre le domicile et la Chambre pour les députés qui déclarent utiliser « en ordre principal » leur voiture : base forfaitaire de 120 allers-retours par an. Libre-parcours dans les transports en commun sur l’ensemble du territoire (prévu dans la Constitution).