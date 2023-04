Athlétisme: les dix commandements de Bashir Abdi avant le marathon de Rotterdam (vidéo)

Dimanche, sur le coup de 10 heures, Bashir Abdi partira à l’assaut du dixième marathon de sa carrière dans les rues de Rotterdam, où il revient pour la quatrième fois. En cinq ans à peine, le Gantois d’origine somalienne s’est érigé comme l’un des meilleurs spécialistes mondiaux sur 42,195 kilomètres et comme le numéro 1 européen, lui qui détient depuis 2021 le record continental en 2h03.36. Au fil du temps, il a développé une philosophie de vie et une solide expérience de la course qui rythment ses jours. Ses « dix commandements » en quelque sorte…

1