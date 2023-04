2.500 euros de frais mensuels, ni imposés, ni à justifier, pour les députés fédéraux

Outre leur salaire, les députés fédéraux disposent d’un forfait pour leurs frais de fonctionnement. Qui s’explique historiquement, mais n’est autre qu’un sur-salaire déguisé et pose question. Petite comparaison des rémunérations et avantages parlementaires entre la Belgique et les pays voisins.

Secouées par différentes affaires (dite du greffier au Parlement wallon, des pensions illégales à la Chambre), nos assemblées parlementaires réfléchissent à leur fonctionnement et à la (plus juste) manière d’utiliser leurs deniers. Et certains partis voient dans ces réflexions (en bureau et en comité de gouvernance) au Parlement fédéral, l’occasion de remettre à plat la rémunération des députés. Parce que, là aussi, on peut s’interroger à certains égards…

En Belgique, sachant qu’une réduction de 5 % est appliquée depuis 2012, le salaire d’un député fédéral est aujourd’hui fixé à 8.472,16 euros par mois, brut. Auxquels s’ajoutent un pécule de vacances et une prime de fin d’année. Et desquels sont déduits 8,5 % de cotisation de pension, l’impôt bien sûr, et la rétrocession de chaque élu à son parti. Voire un certain pourcentage si le député n’est pas assez assidu aux séances.