Réforme des retraites en France: soulagement pour Macron, gifle pour les oppositions

Après trois mois de crise politique et sociale, et la longue attente entourant l’examen de la légalité de la réforme, c’est la fin du suspense. Le Conseil constitutionnel a validé ce vendredi l’essentiel de la réforme des retraites. Chez nos voisins, l’âge de départ reculera à 64 ans. Un nouveau chapitre s’ouvre pour l’explosive loi.

Saisi par Elisabeth Borne et les oppositions, le Conseil constitutionnel a donc rendu publiques, ce vendredi en fin d’après-midi, ses décisions très attendues concernant la validité, ou non, de la réforme des retraites et du référendum d’initiative populaire (RIP). Comprenez : le texte, et son processus législatif, respectent-ils bien la Constitution ? Globalement, le Conseil a répondu « oui » mais a retoqué six dispositions, dont le fameux « index seniors ». Pas de quoi décider d’une censure totale. Il a aussi rejeté le référendum d’initiative partagée réclamé par les oppositions.