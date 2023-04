Le vrai ou faux: les Européens sont-ils prêts à payer une taxe sur la viande?

C’est un résultat qui risque de surprendre. Une majorité de 57 % des consommateurs de l’ouest de l’Europe estime qu’une réforme des prix alimentaires peut être mise en œuvre en augmentant les prix de la viande avec une taxe, tout en appliquant 0 % de TVA sur les fruits et légumes et sur l’alimentation saine et durable. Le tout en donnant une compensation financière aux groupes à faible revenu et en fournissant des subventions aux agriculteurs durables. La conclusion est issue d’une enquête Ipsos menée auprès de 3.000 Français, Allemands et Néerlandais à l’initiative de l’association True Animal Protein Price Coalition (Tapp) qui milite pour une alimentation plus durable.