Dans la tête des clients chamboulés de Delhaize

Six semaines de conflit social dans les supermarchés intégrés du Lion posent questions à la clientèle sur l’avenir du personnel et le bien-fondé de la franchisation.

Supermarchés fermés (21 ce vendredi) puis rouverts avec l’intervention d’huissiers, manifestations et piquets de grève de travailleurs en colère, perturbations de l’approvisionnement des rayons (comme le blocage spontané du centre de distribution de Zellik, ce vendredi), guerre ouverte entre syndicats et direction… Les six dernières semaines ont été le théâtre d’un conflit social inédit dans la grande distribution, autour du plan de franchisation des 128 supermarchés encore en gestion propre de Delhaize. Voilà qui n’a probablement laissé indifférent que peu de clients fidèles du Lion, chamboulés dans leurs habitudes de consommation au quotidien. Emus aussi par les turbulences qu’ont traversé leurs magasins favoris et tous ces employés au visage familier.