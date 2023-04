Comment de Moerloose a tordu le bras d’Ecobank

Les révélations du dossier « Congo Hold-up » et l’enquête lancée par la justice belge sur d’éventuels pots-de-vin n’ont évidemment pas échappé aux services internes d’Ecobank. La deuxième banque d’Afrique avec 33 filiales sur le continent, sans compter Ecobank International (EBI) basée dans la banlieue ouest de Paris. Le 22 juin 2022, une semaine environ après les perquisitions en Belgique, les services « risques » et « conformité » font bloquer une opération bancaire avec SMT Africa, la société de Philippe de Moerloose. Mais le service commercial insiste : cette société « n’est pas impliquée dans les contrats cités dans les différents articles de presse ». Le service conformité répond sèchement que la décision a été prise de couper les ponts entre EBI et les sociétés de la galaxie de Moerloose : « EBI n’a pas d’appétit au risque de réputation » s’agace un haut responsable de la conformité dans un échange interne dont Le Soir et ses partenaires ont obtenu copie.