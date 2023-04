Oser le débat sur la rémunération juste des élus

Il ne s’agit pas ici de hurler avec les loups ou de vouloir faire émarger les parlementaires au salaire minimum. Oui, les élus de la nation ont droit à une rémunération digne de leurs responsabilités, à savoir le contrôle du gouvernement et l’élaboration des lois. Certes, la particratie aidant, les députés ont perdu de leur pouvoir, les décisions et compromis se prenant davantage dans la discrétion des cabinets ministériels ou des bureaux de présidents de parti. Il n’empêche : en démocratie, le Parlement est l’un des trois pouvoirs essentiels. Et y siéger mérite une indemnité à la hauteur, censée par ailleurs assurer leur indépendance (rappelons que la rémunération est parfois nettement supérieure dans le privé, sans parler des avantages en nature, à responsabilités similaires).