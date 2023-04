Guerre en Ukraine: l’armée russe revendique des gains au nord et au sud de Bakhmout, Kiev dément

L’armée russe a revendiqué samedi des gains territoriaux à la périphérie nord et sud de Bakhmout dans l’est de l’Ukraine, épicentre des combats depuis des mois et où les forces de Moscou ont lentement progressé jusqu’à en contrôler la majeure partie. « Les unités d’assaut de Wagner ont progressé avec succès, capturant deux blocs à la périphérie nord et sud de la ville », a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram, faisant état des « combats les plus violents » du front.

Le groupe paramilitaire Wagner, dirigé par le sulfureux homme d’affaires Evguéni Prigojine, est en première ligne dans cette bataille, épaulé par l’artillerie et les parachutistes de l’armée.

Selon le ministère russe, les troupes ukrainiennes « battent en retraite et détruisent délibérément les infrastructures et les bâtiments résidentiels de la ville afin de ralentir l’avancée » des forces russes. « Les troupes aéroportées (russes) retiennent l’ennemi sur les flancs et soutiennent les actions des groupes d’assaut dans la prise de la ville », a-t-il ajouté.

L’Ukraine dément

La Russie avait affirmé vendredi pousser dans l’ouest de Bakhmout pour s’emparer de la dernière partie de cette ville, en grande partie détruite, encore sous le contrôle de l’armée ukrainienne.

La veille, elle avait affirmé bloquer les forces ukrainiennes dans Bakhmout et empêcher tout renfort d’y entrer, laissant entendre que cette ville, où se déroule depuis l’été dernier la bataille la plus sanglante depuis le déclenchement de l’offensive russe, était sur le point de tomber.