Euro de gymnastique artistique: Maxime Gentges médaillé d’argent au cheval d’arçons, Lisa Vaelen en bronze au saut (vidéo)

Vaelen a elle réalisé un score moyen de 13.583 points pour ses deux sauts pour décrocher la médaille de bronze. La victoire est revenue à la Française Coline Devillard avec 13.800 points et l’Italienne Asia D’Amato a remporté la médaille d’argent avec 13.600 points.

Vendredi, Lisa Vaelen avait pris la 4e place de la finale du concours général devant Maellyse Brassart, 5e. Chez les messieurs, Victor Martinez s’était classé 12e et Luka Van den Keybus 18e.

Sur le plan collectif, la Belgique a terminé respectivement à la 7e et 8e place des concours généraux dames et messieurs et ainsi qualifié ses deux équipes pour les Mondiaux d’Anvers du 30 septembre au 8 octobre.