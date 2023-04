Le bois de Hal offre ses premières jacinthes: voici tout ce qu’il faut savoir pour en profiter

Clochettes bleutées et soleil timide ont accueilli samedi les premiers flâneurs curieux de (re)découvrir le tapis de fleurs naturel du bois de Hal, en Brabant flamand. Le spectacle éphémère de cette mer de jacinthes – encore tachetée ci et là de la blancheur de l’anémone – pourra s’admirer jusqu’au 1er mai. L’occasion aussi, pour l’Agence flamande pour la nature et les forêts, de présenter le futur écoduc du site.

La floraison attire chaque année des milliers de visiteurs et visiteuses, du Plat pays et d’ailleurs. L’an dernier, 59.000 personnes avaient ainsi laissé voguer leur regard sur l’étendue sylvestre du bois de Hal, qui offre aux jacinthes leur plus grande surface d’Europe pour éclore.