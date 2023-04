«Dertigers» passe de l’autre côté de la barrière

Où cela va-t-il s’arrêter ? Le magazine américain Variety relevait, fin 2022, le nombre de séries produites (2024 au total) au cours de l’année aux Etats-Unis, en croissance vertigineuse par rapport à 2002 – on en comptait 125. Si on n’en est pas encore à ce niveau de frénésie en fédération Wallonie-Bruxelles, le rythme n’en est pas moins soutenu ces derniers mois. Après Fils de, Pandore, Des gens bien, après la très attendue troisième saison d’Ennemi public, et alors qu’Attraction s’apprête à refermer ses filets, la RTBF dégaine déjà sa prochaine cartouche avec Trentenaires, diffusé sur Tipik à partir du 23 avril. Une de plus, qui élargit la palette de propositions sérielles, en allant explorer un tout autre terrain que les précédentes nommées. Ni thriller policier, ni thriller intime, ni thriller burlesque, Trentenaires s’intéresse à la vie d’un groupe d’amis vivant à Charleroi, autour du bistrot « Chez Enzo », tenu par l’un d’eux.