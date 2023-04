Guerre en Ukraine: 11 morts dans l’attaque de Sloviansk

Selon le ministère russe, les troupes ukrainiennes « battent en retraite et détruisent délibérément les infrastructures et les bâtiments résidentiels de la ville afin de ralentir l’avancée » des forces russes. Kiev a démenti ces affirmations, assurant continuer à ravitailler les soldats ukrainiens dans Bakhmout et à infliger des « pertes folles » aux Russes.