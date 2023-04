Jérémy Doku et Arthur Theate buteurs lors de la victoire de Rennes sur le Reims de Will Still

Doku a joué 75 minutes avant de se faire remplacer par Salah. Titulaire pour la première fois depuis le 26 février, il a rapidement mis son équipe à l’abri en inscrivant deux buts dans les 20 premières minutes, alors qu’il n’en avait inscrit jusqu’ici qu’un seul cette saison. Arthur Theate a joué tout le match et inscrit le 3e but rennais (70e).

Rennes a largement battu le Stade de Reims samedi à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1 au Roazhon Park. Jérémy Doku a inscrit un doublé en début de match (9e, 19e) et Arthur Theate (68e) a scellé la victoire rennaise.

C’est une victoire précieuse pour les Bretons qui se replacent 5e au classement, en attendant le match de Lille (contre Montpellier, dimanche). Will Still et Reims voient la Coupe d’Europe s’éloigner avec ce mauvais résultat. Ils sont 8e avec 47 points.