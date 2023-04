Maxime Gentges: «Je m’étais souvent dit, devant mon miroir, qu’un jour, ce serait mon jour!»

Le Malmedien a connu, à 28 ans, le plus beau moment de sa carrière en décrochant l’argent au cheval-d’arçons à l’Euro d’Antalya. Son bonheur est particulièrement émouvant.

Il y a eu beaucoup d’émotion. Des cris. Des gestes de joie. Une longue et belle étreinte avec son grand frère Gilles. Des yeux au bord des larmes. Maxime Gentges a réalisé, ce samedi, l’exercice d’une vie au cheval-d’arçons pour aller conquérir une magnifique médaille d’argent à l’Euro d’Antalya. Mais la fête a été minimaliste. « Je suis premier réserviste pour la finale de la barre fixe, dimanche ; je ne pas me permettre de trop me laisser aller ! »

Samedi matin, sur les réseaux sociaux, vous aviez posté un message très émouvant sur vos attentes avant cette première finale de votre carrière. Vous sentiez que c’était possible ?