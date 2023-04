Bai Kamara Jr en Medecine Man

MIG-Zig Zag World.

Trois ans après Salone, Bai Kamara Jr est de retour avec Traveling Medicine Man, qui renoue une fois de plus avec son amour du blues et ses racines sierra-léonaises. Le titre de ce nouvel album réalisé avec ses Voodoo Sniffers lui a été inspiré par son grand-père maternel né en 1901, qui a beaucoup voyagé pour apporter des soins médicaux aux villageois et aux citadins de Sierra Leone. Ici, c’est Bai qui se transforme en soigneur des âmes avec son blues métissé entre Europe (il vit à Bruxelles depuis plus de trente ans) et Afrique, qui, avec ses frères spirituels Keb Mo ou Taj Mahal, descend autant d’un John Lee Hooker que d’un Big Bill Broonzy. Authenticité et émotion sont au rendez-vous de ce très beau disque !