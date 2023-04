Arcadi Volodos: «la musique est l’expression de l’indicible»

Ses moyens pianistiques sont colossaux mais cet artiste réfléchi ne les utilise que pour aller au cœur des œuvres et nous les révéler.

Mompou, Scriabine, Arcadi Volodos, Liège, le 23 avril à 16 heures (infos : www.oprl.be) ; Bruxelles, Flagey, samedi 10 juin à 20 h 15 (www.flagey.be)

A la veille de deux concerts en Belgique ce printemps, Arcadi Volodos nous explique sa démarche d’interprète.

Vous avez un parcours atypique : un temps frénétique et ensuite réfléchi et pénétré. Et en outre vous n’avez pas présenté de concours…