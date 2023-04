Christian McBride en prime

Mack Avenue Records

Ça explose, trompette suraiguë, sax à fond, contrebasse lourde, battements ininterrompus de batterie. Vous vous dites, si vous n’aimez pas ça : zut, j’ai pris un disque de free-jazz ! Mais non, prenez patience. Parce que, petit à petit, la contrebasse de Christian McBride impose un rythme funky blues, les souffleurs s’arrêtent, la batterie entame un beat simple et c’est parti pour Head Bedlam, un morceau de jazz de McBride tel qu’on les aime, avec de la mélodie, de la ponctuation, de l’harmonie mais aussi de la folie, des échappées, des aventures. C’est toute l’histoire de cet excellent album de Christian McBrides’s New Jawn, simplement titré Prime. Avec Josh Evans à la trompette, Marcus Strickland au sax et à la clarinette basse et Nasheet Waits à la batterie. Et 55 minutes de jazz d’aujourd’hui qui ne renie jamais la tradition et qui nous enthousiasme.